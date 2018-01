Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arte do Mercado para comer com os olhos

Quando a arte e o sabor se juntam num só espaço.

Por Daniela Espírito Santo | 19:06

Os olhos também comem. O Arte do Mercado sabe disso e requisitou a ‘ajuda’ da Mona Lisa e de Magritte para ilustrar a carta, como forma de "levar a arte para o prato" e torná-lo, não só saboroso, como "agradável à vista".



É esta a ideia que define este novo espaço, explica a gerente Ana Rita Almeida, que trouxe a ideia do Porto até Lisboa e, com ela, alguns dos pratos mais pedidos e um ambiente "super descontraído, acolhedor e confortável". A sala apresenta um meio-termo entre a modernidade e o toque de outrora, visível nas peças antigas de restauração que decoram o restaurante.



A cozinha tradicional portuguesa é estrela neste espaço situado na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, mas o formato é para partilhar.



Para além das inevitáveis francesinhas, confecionadas com ingredientes comprados no Mercado do Bolhão, no Porto, há amêijoas à Bulhão Pato, batatas bravas e tábuas de queijos, enchidos e até especialidades do mar, que enchem o olho e a barriga.



Ideal para jantares de amigos ou para uma refeição despretensiosa e relaxada, o Arte do Mercado está aberto do meio-dia à meia-noite e encerra aos domingos.