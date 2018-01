Artista Helena Almeida "radiante" com destaque na Tate Modern durante um ano

Por Lusa | 15:37

A artista portuguesa Helena Almeida, que está em destaque, com fotografia e desenho, na Tate Modern, em Londres, afirmou hoje ter ficado "radiante" com a exposição de obras suas naquele museu, durante todo este ano.

Contactada pela agência Lusa, a criadora das obras em fotografia "Tela Habitada" e a série "Desenho (com pigmento)", que pertencem à coleção da Tate Modern, disse ter ficado muito satisfeita, porque o museu "recebe milhares de visitantes".

A exposição já se encontra patente no espaço In the Studio, da Tate Modern, que apresenta ciclicamente núcleos dedicados a vários artistas, para dar aos visitantes uma experiência do processo criativo.