As outras capitais de Portugal

O longo do ano Albufeira tem cerca de 40 mil habitantes. Mas quando chega o verão, este número aumenta exponencialmente. De junho a setembro, a Capital do Turismo recebe centenas de milhares de turistas, de todas as nacionalidades, que transformam a cidade algarvia numa verdadeira metrópole internacional.Há mais de duas décadas que a aldeia histórica de Linhares da Beira ostenta o galardão de Capital do Parapente. Localizada num sopé da serra da Estrela e com uma panorâmica a perder de vista que vai até à serra do Caramulo, Linhares da Beira é muito procurada pelos praticantes da modalidade devido às suas excelentes condições naturais, com a velocidade do vento a ser considerada a ideal para o controlo do voo. É ali que se realiza a prova mais importante que todos os anos, em agosto, reúne amantes da modalidade provenientes de todo o Mundo. Do céu é possível ver a riqueza natural e patrimonial daquela região da serra da Estrela.O parapente é, sem dúvida, um dos fatores que mais turistas atrai a esta região do Interior do País. Esta localidade do concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, além de reunir todas as condições técnicas para a prática da modalidade, oferece também uma boa gastronomia. Destaque especial para o queijo da serra da Estrela.Desde 2003 que a Lourinhã é conhecida como a ‘Capital dos Dinossauros’, projetando-se como um dos sítios paleontológicos mais ricos. Tudo começou em 1993, quando foi achado um ninho de dinossauros - era o maior e com os mais antigos embriões. As escavações revelaram um ninho com cascas dispersas por 11 metros de diâmetro, no qual há 150 milhões de anos várias fêmeas terão colocado e chocado mais de uma centena de ovos. A Lourinhã é um dos dez locais mais ricos do Mundo em fósseis de dinossauro do Jurássico Superior.Conhecida a nível nacional como a Capital do Móvel, a cidade de Paços de Ferreira é marcada pela atividade industrial no ramo do mobiliário, registando dezenas de empresas de móveis. Todos os anos decorre a feira de mobiliário ‘Capital do Móvel’, que é atualmente um dos eventos que mais pessoas atrai ao concelho.Há muito que a Golegã passou a ser a Capital do Cavalo. Nesta vila ribatejana do distrito de Santarém realiza-se, pelo São Martinho, uma das mais importantes iniciativas do género em Portugal. Na Feira do Cavalo apresentam-se os criadores com os mais belos puro-sangue, transacionados para diversos pontos do globo.Entre os anos 70 e 90 era normal encontrar uma sapataria em cada esquina de S. João da Madeira, sendo que o ramo do calçado era a principal fonte de rendimento das gentes do concelho. Atualmente existem inúmeras fábricas na cidade, conhecida como a Capital do Calçado – o que a tornou prestigiada nacional e internacionalmente, conquistando uma importante posição no mercado externo.S. João da Madeira tem empresas de calçado e de componentes para calçado, todas com profissionais de larga experiência e qualidade no fabrico. Na cidade encontra-se ainda o Museu do Calçado, inaugurado no final do ano passado e que apresenta exemplares desde o período da pré-história, passando pelo século XX e até à atualidade.A empresa de Armando Silva é uma das mais conhecidas da região, de onde o criador Miguel Vieira também é natural.Falar de gastronomia em Vendas Novas é falar de bifanas. É este o pitéu cozinhado há mais de 30 anos com um toque especial que leva até à localidade uma legião de fiéis em busca de um manjar especial, um bife de carne de porco frito num molho secreto servido dentro de um papo-seco. Por tudo isto, o epíteto de Capital da Bifana.