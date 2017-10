Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As paisagens dramáticas de Maiorca

Na maior das Ilhas Baleares há uma cordilheira com vistas de tirar o fôlego e que fazem esquecer a praia.

Por Sérgio A. Vitorino | 11:00

Maiorca é sinónimo de praias de areia branca, água do mar a 26 graus e diversão noturna. Mas há muito mais. E é muito mais bonito: a serra de Tramuntana, que ocupa todo o noroeste da ilha. Mais do que a imponência dos seus picos (o maior a 1445 metros), é a paisagem dramática das escarpas de pedra a cair para o Mediterrâneo que impressiona e faz o visitante dar por bem empregues as horas em curvas e contracurvas. Formentor é o cabo mais a norte.



A única estrada que lá chega hipnotiza pelos precipícios, vistas de tirar o fôlego e vislumbre da quase inacessível praia de Cala Figuera – uma das muitas na Tramuntana com melhor acesso por barco. A paisagem cultural da serra foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO.



Vilas no meio da serra como se retiradas de um livro de contos

As vilas na serra são de paragem obrigatória. A beleza natural e paisagística torna a experiência muito agradável. Sa Calobra tem uma pequena praia de pedra e areia onde se chega por barco ou por estrada serpenteante. É acessível por um túnel escavado na rocha. Vale a pena a viagem por comboio histórico até Soller, num vale dominado pelo cheiro a citrinos. Deià é um encanto com vista para o mar (lá viveu e morreu o poeta Robert Graves). E Valldemossa, deitada num vale, cuja beleza encantou Chopin e o arquiduque Luís Salvador da Áustria.



Vento dá-lhe nome

tramontana é um vento seco e frio de norte. É ele a origem do nome da cordilheira que acompanha toda a costa noroeste de Maiorca. A serra é um paraíso para o ciclismo todo-o-terreno e a caminhada, sendo às dezenas os percursos devidamente sinalizados que atravessam toda a serra. São vários os ribeiros que correm em direção a três albufeiras – uma delas de uso unicamente militar – e ao mar. Um deles, o Torrent de Pareis, provocou pela erosão um desfiladeiro entre as rochas com paredes verticais de 300 metros de altura, que terminam na praia de Sa Calobra. Muita da paisagem junto às aldeias é composta de socalcos ocupados por agriculturas.