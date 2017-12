As primeiras palavras de Salvador Sobral depois da operação

Cantor agradeceu as mensagens de apoio e de felicitação pelo aniversário.

No dia em que completou 28 anos, Salvador Sobral falou aos fãs e agradeceu as mensagens de apoio e de felicitação pelo aniversário. Foram as primeiras palavras do cantor desde que foi submetido a um transplante cardíaco.



"Hoje recebi muitos vídeos, cartas e e-mails de todos vocês. Que felicidade! Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras!", pode ler-se na publicação feita no Facebook.



"Em jeito de agradecimento", o cantor partilhou a "última obsessão", um tema de Don Mclean com letra inspirada no Van Gogh, interpretado por James Blake.







Salvador Sobral recupera da intervenção cirúrgica no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde comemorou o aniversário ao lado de familiares e amigos.