Pelo menos 58 pessoas morreram esta terça-feira, entre as quais duas crianças, num ataque aéreo com gás tóxico numa cidade no noroeste da Síria, revelou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.



Segundo a organização não-governamental, o ataque ocorreu na localidade de Khan Cheikhoun, na província de Idlib e fez pelo menos 60 feridos



O observatório indica que as pessoas morreram asfixiadas, mas não foi ainda possível determinar a natureza do gás utilizado.









Testemunhas relatam que o gás foi lançado sobre a cidade por helicópteros do exército sírio. Há muito que o governo é acusado de usar gases venenosos na guerra civil em que a Síria está mergulhada desde há seis anos.



Autoridades locais, citadas pela agência Reuters, dizem que a substância usada no ataque será gás sarin, o que não foi ainda confirmado.

