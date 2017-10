Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atletismo Solidário

Corrida Millenium junta centenas de atletas no Parque das Nações. Parte das receitas de inscrição revertem a favor da ‘Make a Wish’.

Por Mário Figueiredo | 03.10.17

O movimento running tem vindo a aumentar em Portugal. Com esse interesse têm duplicado o número de provas semanais. Mas há um fenómeno que tem acompanhado este aumento: o cariz solidário dos eventos. E é precisamente isso que vai acontecer no dia 8 de outubro no Parque das Nações, em Lisboa.



A Corrida Clube Millenium vai ceder uma parte do valor da inscrição (rondam os 10 euros na prova principal) dos atletas à ‘Make a Wish’, instituição de cariz social que visa proporcionar a realização de sonhos às crianças com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, para lhes levar um momento de alegria e esperança.



Haverá uma corrida para os mais jovens, mas o evento principal é a prova de 10 km (início às 10h30). Realiza-se ainda uma caminhada de 5 quilómetros, com partida cinco minutos depois. A prova principal está limitada a 1500 atletas.



O percurso será no Parque das Nações e a partida próximo da torre Vasco da Gama. Apesar do cariz competitivo da prova, o objetivo nobre é o apoio solidário. Aliás, um dos prémios do vencedor é poder atribuir o cheque da verba angariada à referida instituição.



Mas esta prova é, felizmente, apenas mais uma que visa o apoio de cariz social. As que têm tido mais sucesso são as corridas da mulher, cujas verbas revertem praticamente na totalidade para o apoio e rastreio ao cancro da mama.



Os atletas agradecem, pois além de poderem praticar atividade física com segurança ficam também associados ao apoio às instituições de solidariedade social.



Uma prova a não perder, pois além de uma manhã bem passada, ajuda ainda a concretizar o sonho de algumas crianças. A presença, mesmo na caminhada, obriga a alguns cuidados e treinos. Se não faz nada fique-se pela caminhada, se treina com regularidade aventure-se nos 10 km. Deixe a competição para os campeões e divirta-se. Bons treinos!