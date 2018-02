Ator árabe de filme porno sobre refugiados brilha no Porto

Várias estrelas do mundo do cinema para adultos vão marcar presença no evento mais ousado da Invicta.

13:24

Há mais um nome da industria pornográfica que anunciou a sua presença no Eros Porto, o Salão Eróitico da Invicta: Jesse Charif está em destaque e é um convidado muito especial do evento.

O ator porno libanês é o protagonista do primeiro filme gay para adultos que aborda a polémica temática dos refugiados na Europa. Em Refugee’s Welcome, Charif dá vida a Moonif, um jovem refugiado sírio que, depois de abandonar um campo de refugiados e vir para a Europa, vagueia por Berlim, confrontando-se com vários perigos e desejos interiores.

Depois do sucesso do filme, lançado em 2017, Charif, mestre em em Géneros Sexuais e Etnicidade pela Universidade de Utrecht, na Holanda, marca agora presença na Fostter my Ass, a área dedicada ao público LGBTI – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo – da 11.ª edição do Eros Porto, que decorre de 8 a 11 de março, na Exponor.

A área tem este nome em homenagem a Fostter Riviera, o mais conhecido ator pornográfico gay português, que faz carreira internacional e que é porta-voz do ousado evento. "Temos um espaço que desperta, todos os anos, muita curiosidade, já que para muitos não é frequente poderem assistir ao vivo a shows homossexuais, bissexuais ou lésbicos. Por isso, não nos reservamos à comunidade LGBTI, somos antes um espaço que pretende ser para todos", explica o ator porno.

Mas não são apenas estas estrelas a marcar presença no espaço LGBTI. O ator Lukas Jesus, de Aveiro e o estreante Pedro Ribeiro, de Rio Tinto, juntam-se aos veteranos espanhóis Stiff Vargas e Zeus Vargas.

Ainda, na zona Fostter my Ass, para além de sexo ao vivo vão haver shows de dança da dupla de bailarinos Miguel Brito e Ivo Lagoa, ambos do Porto, num total de 40 espetáculos ao longos dos quatro dias de Eros Porto.

Há espaço para workshops e até para aprender o que é preciso para se ser ator porno, na atividade "Quero ser Ator Porno", onde Fostter Riviera lhe vai ensinar segredos e técnicas que lhe valeram papéis em quase 300 filmes porno. "Não é uma atividade para qualquer um, é necessária muita aptidão e depois aprender as técnica", explica o ator português.

Na área LGBTI decorrem ainda castings, gravação de filmes, espetáculos eróticos, pornográficos, de fetiche, de drag queens, para além de bukakes, fisting e dupla penetração.