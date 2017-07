Nelsan Ellis interpretava Sassy Lafayette Reynolds na série.

08.07.17

pub

Nelsan Ellis, de 39 anos, ator da série True Blood, que intrepretava Sassy Lafayette Reynolds, morreu este sábado.

A notícia foi dada pelo seu agente, Emily Gerson. "Nelsan morreu devido a problemas com insuficiência cardíaca", referiu.



Para além de SassyLafayette Reynolds em True Blood, Nelsan Ellis também partivcipou na sérire The inside, Elementar e nos filmes História cruzadas (2011) e Get on up: A história de James Brown (2014).