Atriz acusa Nick Carter de abuso sexual

Melissa Schuman apresentou queixa nas autoridades por factos ocorridos em 2002.

18:12

A polícia de Santa Monica, no estado norte-americano da Califórnia, está a investigar Nick Carter devido a uma queixa de abuso sexual feita pela cantora e atriz Melissa Schuman. Os factos terão ocorrido em 2002, quando Schuman tinha 18 anos e Carter 22.



Melissa já tinha revelado no passado, no seu blog, que se tinha envolvido sexualmente contra a sua vontade com o cantor mas, esta quarta-feira, dirigiu-se às autoridades para fazer a queixa formal. "Fazer essa denúncia foi a coisa mais poderosa que eu já fiz por mim mesma", revelou a cantora ao site Entertainment Tonight.



Schuman contou que Carter a convidou para um apartamento e que os dois se começaram a beijar. A jovem queria ficar por aí porque queria chegar virgem ao casamento.



Na altura, o caso de abuso não foi para a frente e Carter - um dos mais influentes membros da 'boysband ' Backstreet Boys - chegou mesmo a emitir um comunicado a confirmar que tinha mantido relações sexuais com Melissa mas que estas tinham sido consentidas.



O caso está agora nas mãos das autoridades.