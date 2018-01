Atriz de sete anos emociona plateia ao receber prémio

Brooklynn Prince foi distinguida com o prémio Melhor Jovem Atriz nos Critic’s Choice Awards.

Brooklynn Prince, atriz do filme 'Projeto Flórida', protagonizou um dos momentos altos da gala dos Critic’s Choice Awards que ocorreram esta quinta-feira à noite na Califórnia, nos Estados Unidos.

A atriz de apenas sete anos recebeu a distinção de Melhor Jovem Atriz pela interpretação no filme 'Projeto Flórida', de 2017, mas quando chegou a hora de dizer "umas palavrinhas" a atriz não conteve as lágrimas e emocionou toda a plateia.

"Uau! É uma grande honra. Todos os nomeados são bons. Vocês, pessoas, são fantásticas. Podemos todos ir comer um gelado depois disto", disse Brooklynn com o público a rir e a chorar ao mesmo tempo.





Entre muitos agradecimentos, a já prestigiada atriz agradeceu ao realizador Sean Barker pelo convite considerando que foi uma "oportunidade fantástica".

Depois da interpretação em 'Projeto Flórida', a jovem, que já está a dar cartas no mundo da interpretação, foi confirmada como protagonista no filme de terror produzido por Steven Spielberg.

"The Turning", além de Brooklynn contará tambem com Mackenzie Davis (de Blade Runner 2049) e Finn Wolfhar (de IT).