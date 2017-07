A celebridade deu a notícia através do Instagram.

15:16

A atriz Irma Ribeiro já foi mãe. A jovem de 23 anos, que estava grávida pela primeira vez, partilhou a grande novidade com os seus seguidores, através do Instagram.



Na imagem publicada nas redes sociais, Irma mostra apenas o pezinho do bebé. "Moa, meu dente-de-leão. Bem-vindo!", pode ler-se na legenda da foto.

Moa foi o nome escolhido para o bebé que é fruto da relação de Irma Ribeiro com o artista Filippo Fiumani.

Nos comentários da publicação são várias as mensagens de parabéns. Blaya foi uma das primeiras pessoas a felicitar a amiga.