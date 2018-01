Atriz Jessica Falkhot morre um dia após o funeral da família

Acidente matou os pais e irmã da jovem.

Jessica Falkholt e a família sofreram um acidente de viação no passado dia 26 de dezembro. Lars e Vivian Falkhot, pais da atriz, e Craig Anthony Whitall, o condutor do veículo, morreram no local, já Annabelles de 21 anos, irmã da atriz australiana, foi transportada para o hospital, onde acabou por morrer três dias após o acidente.

A atriz da série "Homem and Away" também foi transportada para o hospital onde ficou internada em estada crítico.

Um dia após o funeral da restante família, esta quinta-feira, os médicos desligaram as máquinas que mantinham viva a atriz.

"Fizemos questão que a Jess não estivesse sozinha e de que os amigos pudessem estar lá com ela. Tudo o que fizemos e todas as decisões tomadas foram feitas com o conselho de médicos e assistentes. Nenhuma decisão foi feita sem a vontade da Jessica em mente", disse um familiar da vítima ao Daily Mail da Austrália.

A polícia australiana está a investigar as causas do acidente que ocorreu um dia depois do Natal.