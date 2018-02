Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz Juliana Paes assaltada no Carnaval

Brasileira ia a caminho do Sambódromo quando foi surpreendida por dois homens.

10:24

A atriz Juliana Paes foi assaltada, esta segunda-feira, quando estava a caminho do Sambódromo, no Rio de Janeiro.



A brasileira, que encarnou a personagem 'Bibi Perigosa' na novela "A Força do Querer", foi surpreendida por dois homens armados quando seguia de carro com a sua equipa. Os assaltantes forçaram a entrada no veículo mas quando se aperceberam que se tratava da artista não lhe roubaram os seus pertences.



Os homens levaram apenas o dinheiro e telemóveis dos outros elementos da equipa. A rainha de bateria da Grande Rio acabou por continuar a viagem e conseguiu estar presente no desfile.