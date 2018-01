Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz Luana Piovani vai mudar-se para Portugal

Brasileira escolheu Cascais para viver por causa da praia.

Luana Piovani é a celebridade que mais recentemente escolheu mudar-se para Portugal. A atriz brasileira, o marido e os três filhos escolheram Cascais para viver e devem chegar definitivamente ao nosso país no final de 2019, após as gravações de O Sétimo Guardião, novela em que agora entra. A novidade foi dada pela própria no seu canal oficial no YouTube.



A atriz, que é casada com o surfista Pedro Scooby, revela que a falta de segurança que se vive no Brasil é uma das principais razões para se mudar para Portugal. A escolha de Cascais prende-se com o facto de "o Pedro precisar de um lugar com praia".



"Pesquisei alguns lugares. Até pensei na Califórnia [Estados Unidos]. Mas quero que a qualidade de vida continue igual. Lá em Portugal vamos morar em Cascais porque o Pedro precisa de um lugar com praia. A casa vai ter piscina e vai ter espaço. Vamos levar os cachorros. Estamos pensando em levar uma das babás", disse no vídeo publicado na Internet.



"Fizemos uma visita a Portugal e ficamos encantados. É o lugar com mais sol da Europa, tem pessoas recetivas, voos diretos para Fortaleza, não tem terrorismo e é o país mais barato da Europa", dá ainda como razões para a mudança.