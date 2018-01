Atriz porno arrasa pais que não dão educação sexual aos filhos

Francesa diz que recebe mensagens obscenas de menores nas redes sociais.

Uma atriz pornográfica francesa, conhecida como Nikita Belluci, está a gerar polémica nas redes sociais, depois de divulgar as mensagens que recebe de fãs menores de idade.

Nikita, de 28 anos, fartou-se de receber mensagens de cariz sexual e obsceno de crianças e denunciou o caso nas redes sociais, aproveitando para criticar os pais que não dão educação sexual aos filhos e que não monitorizam a sua atividade na Internet.

Dizendo-se "farta de ensinar o que é o sexo aos filhos dos outros", a estrela porno revela algumas das mensagens que recebeu de meninos com 12 e 13 anos.

"Olá, tenho 13 anos e sou um fã teu. Podias-me enviar fotos de ti nua", lê-se numa das dezenas de mensagens enviadas à atriz porno por menores. "E depois aqueles que dizem preocupar-se com os filhos atacam-me a mim", comenta com ironia Nikita.

A atriz pornográfica responde sempre às mensagens da mesma forma: "Não não posso enviar fotos nem vídeos meus. No entanto, posso mandar esta conversa aos teus pais. Devias ter vergonha de andar nas redes sociais a pedir fotos explícitas de uma atriz. Meu, tens apenas 13 anos, és menor de idade! Se tens perguntas a fazer tens que fazê-las aos teus pais. Preocupa-te com os teus trabalhos de casa e não me voltes a escrever".

No Twitter, Nikita partilhou algumas das conversas que os menores iniciam porque quer chamar a atenção dos pais de adolescentes. "Eu não tenho que educar os vossos filhos sobre sexo. Esse trabalho é vosso. Parem de atribuir essa responsabilidades a trabalhadores da área do sexo. É chocante que os jovens não estejam educados pelos pais quanto a matérias do sexo. Não é normal ser abordada por dezenas de crianças todos os dias no YouTube, ou no Snapchat, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook. São crianças que mentem sobre a idade e que se expõem nas redes sociais sem controlo dos pais. É muito perigoso", considera a atriz pornográfica numa série de publicações que rapidamente se tornaram virais.

Nikita conta já com centenas de fãs e seguidores que concordam com as suas opiniões. "Parabéns Nikita! E obrigado por seres uma mulher forte e decidida a separar o que é certo do que não é. E por teres a coragem e preocupação de trazer isto a público, para poder ser corrigido. Espero que os pais estejam a ler isto", escreve uma seguidora da atriz pornográfica francesa.