Atual presidente do Sindicato dos Jornalistas reeleita para novo mandato

Por Lusa | 21.02.18

A atual presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ), Sofia Branco, foi reeleita para novo mandato nas eleições de hoje, nas quais, apesar de existirem duas listas, apenas a vencedora -- lista B - se candidatou aos cinco órgãos.

"A Mesa da Assembleia Geral Eleitoral informa que a lista B venceu a eleição para os corpos gerentes do triénio 2018/2020. Na eleição participaram 554 eleitores", refere uma comunicação publicada no sítio do SJ na Internet.

Na eleição da Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal, que tinha apenas a lista B como candidata, registaram-se 526 votos em Lisboa, Porto e Madeira. A lista B obteve 443 votos, com 64 brancos e 19 nulos.