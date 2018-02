Cantora de 30 anos está a desfrutar de uns dias de descanso nas ilhas Maurícias.

Por Vânia Nunes | 01:30

Aproveitando uns dias de descanso entre espetáculos, Aurea apanhou um avião e rumou a um destino paradisíaco. Desta vez, a cantora de 30 anos escolheu as ilhas Maurícias, no oceano Índico, e tem brindado os seguidores das redes sociais com imagens em que surge na praia de biquíni.