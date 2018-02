Autoridades cortam árvore onde embateu autocarro de turismo

Por Lusa | 11:50

As autoridades vão cortar, por motivos de segurança, a árvore onde um autocarro de turismo embateu hoje de manhã, na Avenida da Liberdade, provocando um total de 13 feridos.

Segundo disse à agência Lusa Tiago Lopes, segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, o autocarro foi retirado do local pelas 11:25, com recurso a escolta policial, e vai ser transportado para o estaleiro da Carris.

De acordo com a mesma fonte, após o embate com a árvore, no sentido ascendente da avenida, dois passageiros (turistas belgas) ficaram encarcerados, mas foram retirados pouco depois.