Azeite com cheira a norte

Em termos de prova, a nosso ver o azeite da garrafa oval não é muito expressivo no nariz, mas tem umas notas amargas e picantes interessantes; o azeite da garrafa em formato ânfora tem aquela mescla de aromas que só se encontra em Trás-os-Montes, mas com uma boca mais tranquila. De uma forma ou de outra, é um belo projeto.

Bernardino Ribeiro, Mónica e António Soares são amigos e sócios numa empresa da área das tecnologias de informação no Porto. Tendo raízes transmontanas e achando que era obrigação sua acrescentar valor ao universo agrícola na região de Macedo de Cavaleiros, António transmitiu aos amigos o gosto pelo mundo do azeite, nascendo assim a empresa Masaedo, que estabeleceu uma parceria com o lagar Olimontes. Qual foi o objetivo? Lançar no mercado azeites de qualidade máxima.Como os três sócios não percebiam muito das questões técnicas do azeite, rodearam-se dos melhores especialistas na matéria e estabeleceram uma parceria com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB).Com o apoio dos técnicos na seleção da matéria-prima e nas preocupações em termos de extração no lagar, a marca Terras Dazibo apresenta-se com um patamar de exigência bem notório, estejamos a falar do azeite em si ou da imagem das próprias embalagens.As duas garrafas de formatos diferentes têm também azeites diferenciados, embora sejam feitos com as variedades Cobrançosa, Madural e Verdeal.