Bagels para toda a gente

Por Daniela Espírito Santo | 19:57

A comida une as pessoas. Foi com isso em mente que os donos do Raffi's Bagels, com loja em Campo de Ourique e na Estefânia, em Lisboa, criaram bagels vegetarianos e vegans para garantir que, numa roda de amigos com gostos e exigências diversificados, toda a gente pode aproveitar este delicioso 'buraco com pão à volta'.Em tudo similar ao caseiro e muito agradável bagel tradicional da loja, elaborado de acordo com uma receita familiar com origens austríacas, francesas e italianas (e adaptado à realidade portuguesa), o bagel vegan não leva ovo nem mel. Pode ainda ser recheado com ingredientes igualmente saborosos e sem origem animal, como rúcula, pickle de cenoura, hambúrguer de lentilhas ou emulsão de pimento assado.A especialidade do Raffi's Bagels pode ser degustada nas duas lojas da marca ou, caso esteja longe mas na capital, pode pedir para que lhe seja entregue em casa, em versão take-away. Cada bagel recheado custa em média 5 euros.