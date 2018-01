Banco CTT assume gestão da Payshop e reforça desenvolvimento da plataforma

Por Lusa | 17:02

O Banco CTT, do grupo CTT, anunciou hoje que irá passar a gerir a Payshop, "com o objetivo de reforçar o desenvolvimento dessa plataforma de pagamentos e a oferta de novos serviços e produtos integrados".

O anúncio surge no mesmo dia em que a Comissão de Trabalhadores dos CTT disse, no parlamento, que a empresa estava a analisar a "integração da Payshop no Banco CTT".

"Esta alteração permitirá ao Banco CTT aumentar a proximidade com os seus clientes através da rede física da Payshop, que conta com mais de 4.000 agentes, a qual irá complementar a rede de 208 balcões as plataformas digitais da instituição financeira", refere o banco.