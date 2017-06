Bar 'Academia' com música ao vivo e atuações de DJ

O espaço está aberto todos os dias, das 13h00 às 02h00. Ideal para beber uma cerveja ou um gin ao fim do dia ou para visitar e ficar depois de jantar.



Todos os meses há atuações com ‘música ao vivo’ e são também convidados DJ que não fogem ao estilo que desde sempre foi uma referência do bar.O espaço está aberto todos os dias, das 13h00 às 02h00. Ideal para beber uma cerveja ou um gin ao fim do dia ou para visitar e ficar depois de jantar.Com o verão à porta, o espaço aposta numa esplanada e em bebidas refrescantes. Sangria e cocktails de fruta são algumas das sugestões.

É daquelas pessoas que gosta de beber um copo ao mesmo tempo que ouve música pop/rock de agora ou, até mesmo, aqueles clássicos que marcaram a adolescência? Pois bem, o bar ‘Academia’, em Viseu, é o local ideal.Está situado na Quinta do Galo e, por isso, fora do aglomerado de bares que se concentra na zona da Sé. Contudo, atrai clientes, quase todos com idades compreendidas entre os 25 e os 45 anos, que optam por um local alternativo que dá também para trocar dois dedos de conversa.Nasceu em meados da década de 90, direcionado para um público mais jovem, sobretudo estudantes do ensino superior. Mas há três anos foi remodelado e hoje apresenta-se de cara lavada, descontraído e voltado para um estilo ‘country’. Apresenta também uma vertente de jogos, com uma mesa de snooker, máquinas de flippers e dardos. Mas é a música que faz toda a diferença.