Bar de brunch e cocktails é aposta também para jantar

Zenith Brunch & Cocktail Bar já era conhecido dos portuenses pelas tostas, tapiocas e panquecas

A aposta parece ter sido certeira e os jantares especiais no Zenith já são tão concorridos que o melhor a fazer é mesmo reservar para garantir mesa. Nestas noites especiais, "90% da carta diurna" está disponível, mas o destaque dos ‘foodies’ normalmente recai sobre o bife Zenith, o peito de frango recheado e a tosta de Francesinha, uma especialidade da casa.

O Zenith Brunch & Cocktails já era uma paragem obrigatória para os amantes de brunch na cidade do Porto, destacando-se pelas suas ‘smoothie bowls’, ovos benedict, tostas saudáveis, panquecas e tapiocas.O espaço, situado na praça de Carlos Alberto, a meio caminho dos Clérigos e da Livraria Lello, também já era famoso pelos seus cocktails, que gozavam de boa reputação entre os ‘instagrammers’, sempre à procura de boas fotos para animar as redes sociais numa saída à noite. Agora, também é opção para o jantar às sextas, sábados e vésperas de feriado."Sempre foi um objetivo nosso abrirmos ao jantar, mas esperámos pela melhor altura", conta Fernando Sá, do Zenith, adiantando que o espaço teve de acrescentar uma nova cozinha para aumentar a capacidade e servir mais clientes.