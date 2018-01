Bárbara continua a conduzir após ser apanhada alcoolizada ao volante

Apresentadora tinha taxa alcoolemia de 2,8 g/l e bateu em 9 carros. Não foi detida e ainda não foi a tribunal.

Foi há cerca de 3 meses, no dia 8 de novembro, que Bárbara Guimarães foi ‘apanhada’ pelas autoridades a conduzir sob efeito de álcool, com uma taxa de alcoolemia muito superior à permitida por lei. No entanto, mesmo depois de ter acusado uma taxa de álcool no sangue de 2,8 g/l, a apresentadora continuou com carta de condução.

A revista ‘Nova Gente’ fotografou a apresentadora a conduzir o seu carro, o que mostra que a carta de condução de Bárbara Guimarães não foi apreendida e que, por isso, a apresentadora continua a poder conduzir.

A ex-mulher de Manuel Maria Carrilho não chegou a ser julgada pelo crime, ocorrido quando a estrela da SIC estava a sair do parque de estacionamento de um hotel em Alcácer do Sal.

A GNR de Grândola, que terá surpreendido Bárbara após o incidente, explica que somente um tribunal tem o poder de inibir qualquer pessoa de conduzir e que a função da GNR passa apenas por registar o sucedido e fazer o auto que é mandando depois para julgamento.

As autoridades acrescentaram ainda que, com uma taxa de alcoolemia de 2,8 g/l, normalmente a pessoa é detida e tem de se apresentar em tribunal no dia seguinte. A ida a julgamento acontece com brevidade, tendo em conta que a pessoa não pode faltar mais do que duas vezes, a menos que a falta seja justificada.

À publicação, tanto o Tribunal de Grândola como o agente da apresentadora não quiseram esclarecer se haverá ou não julgamento e para quando estará marcado.

Um funcionário judicial adiantou apenas que o processo ainda está em fase de inquérito.

Há ainda a possibilidade de Bárbara Guimarães ter apresentado um atestado médico de teor psiquiátrico, alegando não ter condições para ir a julgamento. Poderá ser essa a explicação para o facto da apresentadora ainda não ter sido punida pelo crime cometido.

"Na madrugada do dia 8, entrei no meu carro, estacionado num parque de estacionamento de um hotel a essa hora totalmente deserto, e embati em alguns veículos que se encontravam estacionados nas imediações. As autoridades registaram a ocorrência e assumi toda a responsabilidade pelos danos materiais, causados a terceiros", relatou a apresentadora, de 44 anos, acrescentando que se encontrava a receber "tratamento terapêutico" devido "à extrema violência psicológica a que tenho sido submetida nos últimos anos".