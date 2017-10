Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara diverte-se na noite lisboeta

Atriz sorridente e bem-disposta na companhia dos amigos.

18:08

Solteira há cerca de seis meses (depois de terminar a relação de dois anos com Rui Pereira), Bárbara Lourenço aproveitou uma noite, sem trabalho para se divertir na companhia de uns amigos.



Na discoteca Lust in Rio, em Lisboa, a atriz da novela ‘Paixão’ (SIC), aproveitou para se divertir e dançar, durante toda a noite.



Apesar dos rumores que dão conta que Bárbara vive um romance discreto com David Carreira, a atriz parece não dar importância aos rumores, e manteve-se no espaço noturno bem-disposta e animada.



Rodeada dos amigos, que têm sido o seu maior apoio nos últimos tempos, Bárbara dançou e meteu a conversa em dia.



A beleza da atriz não passou despercebida no espaço noturno da capital.