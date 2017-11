Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara Guimarães agradece apoio após condenação de Carrilho

Ex-marido da apresentadora faltou a audiência de tribunal.

08:56

Depois de, na última terça-feira ter sido condenado a quatro anos e seis meses de pena suspensa, Manuel Maria Carrilho não marcou presença na audiência, desta segunda-feira, no outro processo em que é acusado de violência doméstica por parte de Bárbara Guimarães, durante os 12 anos em que estiveram casados.



O caso está prestes a chegar ao fim e a leitura da sentença deverá acontecer ainda este ano.



Nesta fase em que a decisão do tribunal está para breve, Bárbara Guimarães tem contado com o apoio incondicional da família, dos amigos e em especial, dos fãs.



"Obrigada pelo enorme carinho e pela força que me têm transmitido!!", escreveu na página do Facebook.