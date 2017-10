Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara Guimarães falta a tribunal

Apresentadora diz não estar em condições psicológicas.

08:42

Depois de ter sido apanhada a conduzir com uma taxa de álcool-crime (superior a 1,2 g/l), em Alcácer do Sal, Bárbara Guimarães não compareceu no Tribunal de Grândola, no passado dia 9, como tinha sido notificada pela GNR.



Segundo fonte ligada ao processo, a apresentadora da SIC alegou "não estar em condições psicológicas para o fazer e solicitou um acompanhamento e tratamento terapêutico para fazer face à extrema e constante violência psicológica a que tem sido submetida nos últimos anos".



O Tribunal de Grândola vai agora notificar Bárbara Guimarães para se apresentar numa outra data para ficar a conhecer as medidas de coação aplicadas.



Bárbara, recorde-se, está prestes a conhecer a sentença do caso em que acusa Carrilho de violência doméstica.