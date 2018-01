BE espera que entrada em vigor de lei de transmissão de estabelecimento "seja o mais célere possível"

Por Lusa | 19:17

A deputada do BE Mariana Mortágua disse hoje à Lusa esperar que a entrada em vigor da nova lei de transmissão de estabelecimento "seja o mais célere possível", no dia em que os trabalhadores da PT Portugal estão em vigília.

Os trabalhadores da PT Portugal estão a realizar hoje, frente à sede da Altice Portugal, em Lisboa, uma vigília para protestar e exigir uma gestão que "respeite os trabalhadores" e garanta a estabilidade, segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STPT), que decorre desde as 17:00 até às 24:00.

Esta iniciativa foi convocada "para que ninguém se esqueça dos trabalhadores que foram obrigados a mudar de estabelecimento para depois serem despedidos pela Altice", começou por dizer Mariana Mortágua, à margem da vigília que reunia por volta das 18:00 cerca de 60 trabalhadores da operadora de telecomunicações em Picoas.