Bella Hadid brilha em produção ousada

Modelo arrasa em lingerie.

20.12.17

Bella Hadid foi a musa de terça-feira da revista 'Love', que ao longo do mês de dezembro tem divulgado vídeos com top models internacionais, como forma de assinalar a quadra natalícia.A modelo mostrou, mais uma vez, a sua sensualidade com um conjunto de lingerie vermelho.Após ter desfilado pela marca Victoria's Secret, a irmã de Gigi revela mais uma vez as curvas sensuais.Estas imagens levaram a modelo a ser alvo de vários elogios nas redes sociais. "És uma rainha que ninguém consegue superar", "tanta beleza na mesma imagem" ou ainda "sensualidade é parte do teu nome" são alguns dos comentários.