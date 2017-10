Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bella Thorne posa nua em revista

Aos 19 anos, atriz mostra-se segura e confiante.

30.09.17

Picante será pouco para descrever a produção de Bella Thorne para a edição mexicana da revista masculina ‘GQ’.



Aos 19 anos, a atriz despe-se de preconceitos e posa totalmente nua para uma das publicações mais conceituadas do Mundo.



Nas fotografias, que exigiu que não fossem retocadas com uso de programas de tratamento de imagem, a jovem mostra-se uma mulher confiante e segura. "Sou um ser humano e sou real", afirma na entrevista.



Bella Thorne, recorde-se, utilizou as redes sociais para assumir a sua bissexualidade. O anúncio foi feito em agosto do ano passado.