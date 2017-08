Cantora partilhou fotografia nas reres sociais durante jantar com Jay-Z.

Após um mês de ter sido mãe, Beyoncé parece ter regressado às redes sociais, contudo o retorno da artista não parece ter sido muito positivo.

Durante um jantar com o marido, Jay-Z, Beyoncé partilhou uma fotografia no Instagram onde aparece a beber vinho, as críticas chegaram logo, questionando a cantora de ainda estar a amamentar.

Beyoncé deu à luz Rumi e Sir, os gémeos mais esperados de 2017.

De recordar que a cantora e Jay-Z são ainda pais de Blue Ivy, de cinco anos.