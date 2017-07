Blaya amamenta filha bebé com pit bulls ao lado

Cantora foi mãe de Aura no passado dia 15 de julho.

14:02

Brownie Aura e Abraão Uma publicação partilhada por Blaya Rodrigues (@blaya_con_dios) a Jul 20, 2017 às 3:26 PDT

Conhecida por gerar polémica nas redes sociais pelo seu lado mais controverso, Blaya volta a dar que falar, desta vez por uma fotografia que envolve a filha, Aura, nascida no passado dia 15 de julho.A cantora publicou uma fotografia em que surge a amamentar a bebé em casa. Ao seu lado aparecem os seus cães de raça pitt bull, Brownie e Abrãao.A imagem dividiu as opiniões dos seus seguidores. Enquanto que uns elogiaram a coragem de Blaya e a sua "família perfeita", podem ler-se comentários mais "receosos" na caixa de comentários da publicação."Blaya cuidado com os cãezinhos que eles ficam com ciúmes", escreveu uma seguidora.Blaya foi mãe pela primeira vez da bebé Aura há uma semana e um dia.