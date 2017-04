Blend 6 junta alguns dos melhores produtores de vinho

Numa altura em que a oferta de vinhos deixa muitos consumidores indecisos quando chegam às prateleiras, este tipo de clube tem a capacidade de aproximar produtores e consumidores, proporcionando informação muito útil para estes últimos.



Uma coisa é o consumidor tomar uma decisão por razões de preço e leitura de contrarrótulos, outra é a partir de uma conversa em visita a uma adega ou a uma vinha. É diferente.



Nestes casos, o enólogo ou o produtor passam informação que enriquecem o conhecimento dos enófilos.

Claro está que, não havendo propriamente o objetivo de proporcionar vinhos a preços mais baixos do que aqueles que são praticados no mercado – uma questão sempre melindrosa –, os associados terão acesso a edições especiais (regra geral colheitas muito pequenas) antes das garrafas chegarem ao mercado. Nada mau.



Os seus responsáveis defendem que "a proposta é proporcionar aos sócios momentos originais nas suas quintas e herdades e, simultaneamente, partilhar conhecimento, seja o simples acesso a alguns mistérios da vida de um vinho, na vinha e na adega". Trata-se de "um desafio de fusão entre quem produz e quem consome, num grupo de partilha que vive o vinho desde o plantio da cepa até ao momento de remoção da rolha da garrafa".Numa altura em que a oferta de vinhos deixa muitos consumidores indecisos quando chegam às prateleiras, este tipo de clube tem a capacidade de aproximar produtores e consumidores, proporcionando informação muito útil para estes últimos.Uma coisa é o consumidor tomar uma decisão por razões de preço e leitura de contrarrótulos, outra é a partir de uma conversa em visita a uma adega ou a uma vinha. É diferente.Nestes casos, o enólogo ou o produtor passam informação que enriquecem o conhecimento dos enófilos.Claro está que, não havendo propriamente o objetivo de proporcionar vinhos a preços mais baixos do que aqueles que são praticados no mercado – uma questão sempre melindrosa –, os associados terão acesso a edições especiais (regra geral colheitas muito pequenas) antes das garrafas chegarem ao mercado. Nada mau.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

100%

100%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

100%

100%



Muito satisfeito pub

O leitor que aprecia vinhos sabe o que é a batonage? Sabe o que é a fermentação maololática? A fase do pintor? Ou a monda em verde? Pois, é possível que não. Nesse caso, fazendo-se sócio do clube Blend 6 fica com todas as dúvidas esclarecidas, além de, claro está, ter acesso a alguns vinhos em primeira mão.Anselmo Mendes, Boas Quintas, Esporão, José Maria da Fonseca, Quinta do Monte d’ Oiro e Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo são as empresas de vinhos fundadoras, às quais se juntam, como parceiros da iniciativa, as marcas de luxo Aston Martin, Jaguar, David Rosas, além do banco Credit Suisse.Como é fácil de imaginar, este é um clube que tem por objetivo penetrar num nicho de mercado de elite, com grande poder de compra.