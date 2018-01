Bloco de partidos timorenses pede ao Presidente para convocar Parlamento

Por Lusa | 02:21

Um bloco de partidos sem representação parlamentar pediu hoje ao Presidente timorense para convocar uma sessão extraordinária do Parlamento Nacional para evitar uma situação que prejudique o Estado de direito e a democracia.

O Fórum Democrático Nacional (FDN), que integra representantes de várias forças políticas timorenses, acusou o presidente do Parlamento Nacional de ter "com várias manobras e abusos obstruído o funcionamento adequado de um órgão de soberania do Estado", de acordo com um comunicado enviado à agência Lusa.

Isso implica que o Parlamento não "pode cumprir as suas funções de uma forma democrática", o que justifica uma intervenção urgente do Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo.