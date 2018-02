Bolsas europeias seguem a negociar no vermelho

Por Lusa | 09:10

As bolsas europeias estavam hoje a negociar no vermelho, com os investidores a manifestarem a aversão aos riscos que se fazem sentir nos mercados asiáticos, relacionados com a debilidade do mercado obrigacionista norte-americano.

Pelas 08:51 (hora de Lisboa), o Euro Stoxx 50 caía 1,11% para 3.484,20 pontos, sendo que Londres caía 1,18%, Paris descia 1,04%, Frankfurt recuava 1,17%, Madrid perdia 1,07%, Milão deslizava 1,45% e Lisboa descia 1,60%.

Os analistas referiram que as bolsas estão a reagir à "forte aversão ao risco" que se fez sentir nas praças asiáticas. A subida dos juros das obrigações norte-americanas está a preocupar os investidores o que levou os mercados a fazerem uma correção, disseram.