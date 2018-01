Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombons que sabem a Portugal

Uma das melhores marcas de chocolate nacional tem um ‘best of’ do País.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 09:30

Fruto do casamento da paixão pelo chocolate com a gastronomia portuguesa, a Maria Chocolate oferece um caixa de deliciosos bombons com sabor à tradição portuguesa.



A marca, já eleita pelos consumidores como uma das cinco melhores chocolateiras nacionais, começou a fazer chocolates há quatro anos e a caixa Sabores Portugueses tem-se revelado um dos maiores sucessos entre os clientes.



"Portugal está na moda e quisemos um produto que fosse a experiência portuguesa por inteiro. Por isso viajámos pelo País e fomos diretamente aos produtores para escolhermos ingredientes de excelência", conta à ‘Sexta’ a ‘Maria’ (Camila) que com o marido, Fernando, produzem os chocolates em Vila Nova de Gaia. Há de cereja do Fundão, vinho do Porto, ananás dos Açores, laranja do Algarve, moscatel do Douro, banana da Madeira, flor de sal de Aveiro, ginja de Óbidos e avelã da serra da Estrela.



Podem ser adquiridos online ou em lojas gourmet. Difícil mesmo é não acabar a caixa de uma só vez.