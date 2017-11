Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brad Pitt namora com princesa do Mónaco

Relação dura há um mês.

A revista alemã New Idea avançou com a notícia que está a surpreender Hollywood: Brad Pitt namora com a princesa do Mónaco, Charlotte Casiraghi, há cerca de um mês e já a apresentou a alguns amigos.



De acordo com a publicação, o ator, de 53 anos, e a filha da princesa Carolina, de 31, estiveram juntos numa festa recente em Los Angeles, nos Estados Unidos, e mostraram grande cumplicidade.



O casal foi apresentado há cerca de um mês por amigos em comum e, segundo uma fonte, foi "paixão à primeira vista".



Pitt, recorde-se, divorciou-se há um ano de Angelina Jolie e Charlotte namorou com o comediante Gad Elmaleh.