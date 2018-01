Brad Pitt oferece 100 mil euros para ver série com Emilia Clarke

Ator participou num leilão solidário e mostrou ser fã de 'Game of Thrones'.

Brad Pitt ofereceu cerca de 100 mil euros para ver um episódio de 'Game Of Thrones' ao lado de uma das protagonistas, Emilia Clarke. O ator norte-americano participou no leilão solidário de Sean Paul, com o objetivo de angariar fundos para as pessoas necessitadas do Haiti, segundo avança a imprensa internacional.

O evento realizou-se no passado dia seis deste mês, mas parece que a oferta do ator, para ver o episódio da mítica série, em boa companhia, não foi suficiente.

A companhia de Emilia Clarke foi licitada por um participante que ofereceu cerca de 130 mil euros.