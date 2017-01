Brasileira Odebrecht vai pagar ao Panamá os 59 milhões de dólares cedidos em subornos

A empresa brasileira Odebrecht vai pagar ao Governo do Panamá os mais de 59 milhões de dólares que alegadamente distribuiu em subornos para garantir contratos públicos, disse na quinta-feira a procuradora-geral panamiano.

"Recebi um compromisso formal, entregue verbalmente, para em breve entregarem os primeiros 59 milhões de dólares pagos em subornos a indivíduos panamianos e entidades", disse Kenia Porcell aos jornalistas.

A Odebrecht "mostrou desejo de cooperar efetivamente" com a investigação do Panamá ao pagamento de subornos, documentados pelo Departamento de Justiça norte-americano no mês passado.

