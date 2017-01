Brigadeiros com chocolate belga

O que achou desta notícia?







Foi depois de um aniversário do marido que Andrea teve a ideia de criar a Briggadeiro. Nessa festa, em 2012, a empresária brasileira a viver em Portugal fez mais de 300 brigadeiros de diferentes sabores. Os convidados ficaram rendidos e começaram a pedir a Andrea encomendas para as suas festas.O passa-palavra foi tão significativo que rapidamente decidiu criar uma página de Facebook e uma conta de Instagram em que pudessem ser feitas encomendas. Para se diferenciar, Andrea decidiu juntar à tradicional receita deste doce brasileiro chocolate 100% belga e uma variedade de sabores e coberturas, o que torna estas bolinhas irresistíveis, tanto a nível de sabor como de aspeto.Aos sabores clássicos, de chocolate negro, branco e de leite, juntam-se os brigadeiros de morango crocante, Romeu e Julieta (queijo com goiabada), Oreo, churros, menta, café, maracujá e lima, entre outros. A Briggadeiro oferece ainda o serviço de personalização para que a sua festa ou evento seja ainda mais especial.