Brigadeiros e compotas feitos a preceito e com muito amor

Delícias respeitam tradição.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 19:26

Para quem perde a cabeça pelas tentações do açúcar, eis que surge mais uma: os doces com requinte.



O projeto é de Ana Rita Carvalho – conta com a ajuda do marido –, que desde dezembro dá asas à imaginação na cozinha e ao amor pela gastronomia. O resultado são deliciosas compotas e brigadeiros, tudo feito artesanalmente e segundo a tradição.



"Tento usar sempre os melhores ingredientes. Nas compotas uso fruta biológica e isso faz toda a diferença", explica à Sexta Ana Rita, formada em Conservação e Restauro mas a quem a paixão pelos doces falou mais alto. Em frascos cuidadosamente decorados há compotas de frutos silvestres, manga, maçã e canela, tomate e um envolvente ‘lemon curd’ (entre 2,5 e 5 euros).



Os brigadeiros vêm para todos os gostos – tradicional, chocolate branco, doce de leite, groselha, cheesecake, com vinho do Porto, noz, amêndoa, limão, coco e café. Há caixas de 4, 9 ou 25 brigadeiros (preços entre 4,5 e 26 euros). Encomendas no site ou na página de Facebook.