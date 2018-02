Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brilho cosmopolita no InterContinental Lisbon

O deslumbre com a vista panorâmica sobre Lisboa alia-se à harmoniade uma decoração leve e fresca. Um momento sensorial único.

Por Patrícia Lima Leitão | 13:05

Uma experiência sensorial, gastronómica e visual é ponto assente no que toca às promessas dadas pela gerência do InterContinental Lisbon, hotel de cinco estrelas na rua Castilho, uma localização privilegiada no centro de Lisboa. E não é para menos, até porque falamos de um espaço icónico de luxo - cujo edifício se impõe perante todos os outros à volta -, que combina a riqueza do património histórico da cidade com um estilo internacional. No restaurante Akla, os painéis de azulejo portugueses preenchem as paredes do espaço onde se saboreiam pratos gourmet e cosmopolitas. Para as melhores sobremesas passe pelo My- -Oh-My, e para um cocktail de pré-jantar o bar Uptown é o local de referência ideal.



Em cada uma das divisões não restam dúvidas sobre a originalidade inerente a cada pormenor. É o próprio hotel que se prontifica a reiterar que a escolha da decoração não seguiu os princípios básicos da moda. Das janelas dos 331 quartos - 17 deles são suítes -, a vista panorâmica sobre Lisboa é um dos pontos fortes que se junta à harmonia proporcionada pela decoração leve e fresca. O hotel oferece ainda salas com luz natural para as reuniões de trabalho mais inspiradoras ou um simples encontro profissional.