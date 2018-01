Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brilho está de volta nos Critics' Choice Awards

Estrelas optaram por decotes ousados.

06:00

Depois de os Globos de Ouro terem ficado marcados pelos tons negros, com a maioria das atrizes de Hollywood a surgirem vestidas de preto pelo movimento ‘Me Too’ (contra o assédio sexual no trabalho), a passadeira vermelha voltou a ganhar o colorido característico nos Critics' Choice Awards.



Branco, vermelho e algum cinza foram as cores que se destacaram-se no evento dedicado ao cinema e televisão, na passada quinta-feira, em Santa Monica, EUA.



Angelina Jolie, Gal Gadot, Heidi Klum e Reese Witherspoon foram as grandes estrelas da cerimónia, ao aparecerem com vestidos bastante ousados e que evidenciavam a silhueta.



O glamour foi nota dominante durante a festa.