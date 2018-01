Clube comemorou 97 anos.

Por Aureliana Gomes | 01:30

A noite foi de glamour no Theatro Circo de Braga. Com os convidados vestidos a rigor, pela passadeira vermelha passaram jogadores, profissionais do mundo do desporto e algumas personalidades da cidade bracarense. A III Gala Legião de Ouro encerrou, na segunda-feira, as comemorações dos 97 anos do Sporting Clube de Braga.