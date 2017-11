Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brindisi, a porta do Oriente do Império Romano

Cidade estratégica da Península Italiana é o final da via Ápia.

Por Sérgio A. Vitorino | 20:10

Era a porta do Oriente do Império Romano. E ainda hoje Brindisi é um dos principais portos que liga Itália à Albânia e à Grécia. Foi em redor do seu porto natural do mar Adriático que cresceu a cidade – ou não tenha o nome Brindisi origem na palavra grega para ‘cabeça de veado’, sobre a forma do porto. Olhando para a bota que é o mapa de Itália, Brindisi fica no calcanhar. E foi essa localização estratégica a dar-lhe relevância. A rainha das estradas do império romano, a Via Ápia - cujos 600 km passaram em 264 a.C. a ligar a capital Roma a Brindisi – transportava até àquele porto legionários que partiam para a expansão do império. Foi um dos principais centros da marinha de guerra e mercante romana. Estatuto que ainda hoje mantém.



Porto eclético bebe inspiração das culturas que o conquistaram

Brindisi foi fundada pelos gregos. E depois conquistada pelos romanos. A partir do séc. V foi sucessivamente assaltada e conquistada por povos bárbaros. Em 1227, a sexta cruzada para Jerusalém começou do porto de Brindisi. Anos mais tarde pertenceu ao reino de Espanha e à Áustria. Os residentes afirmam que ainda hoje a cidade espelha o caldeirão de culturas que foi a sua história. E os monumentos são prova disso: o castelo de Frederico II (da cruzada); o castelo aragonês; as colunas da Via Ápia; a catedral românica; e várias capelas.



Capital na II Guerra

Entre setembro de 1943 e fevereiro de 1944, brindisi foi a capital de itália. Estava-se em plena II Grande Guerra e o rei Vítor Emanuel III de Itália e grande parte do governo e elites militares fugiram para Brindisi após o armistício que cessou o conflito militar com os aliados. Eram perseguidos pelos alemães, cujos bombardeamentos provocaram graves danos no centro da cidade – que já havia sofrido durante a I Guerra. Foi nos anos 90 ponto de entrada para milhares de refugiados da Albânia. Atualmente mantém uma importante base da Marinha e já este ano uma equipa da Polícia Marítima portuguesa esteve ali em missão da agência Frontex.