Bruna Marquezine deixa José Fidalgo e volta para Neymar

Ator português surpreendido com reviravolta.

08:50

Quando tudo se encaminhava para José Fidalgo e Bruna Marquezine assumirem a relação, eis que a brasileira troca as voltas ao português e surpreende ao dar uma nova oportunidade ao ex-namorado, Neymar.



Foi o jogador do Paris Saint-Germain a confirmar a reconciliação ao publicar, nas redes sociais, uma fotografia ao lado da atriz durante uns dias românticos na ilha de Fernando Noronha. "Quando vi, já estava nos teus braços. Love you pretinha", escreveu o craque na legenda da imagem.



Os dois reataram o namoro enquanto José Fidalgo estava em Portugal para umas férias em família, e durante as quais aproveitou para terminar a relação com Oceana Basílio.



Segundo o CM apurou, o ator – que protagoniza a novela da Globo ‘Deus Salve o Rei’ ao lado de Marquezine – ficou muito surpreendido e até magoado com a decisão.



"Eles estavam muito próximos e o Zé terminou tudo com a Oceana porque não queria deixar pontas soltas. O que não esperava era que a Bruna voltasse para o Neymar", diz uma fonte.