Bruna Marquezine encantada com José Fidalgo

‘Ex’ do futebolista Neymar não esconde interesse por ator português.

O namoro entre José Fidalgo e Oceana Basílio parece estar ameaçado devido à proximidade que Bruna Marquezine mantém com o português nas gravações da novela da Globo ‘Deus Salve o Rei’.



Os dois fazem par romântico e, segundo o jornal brasileiro ‘Extra’, a ‘ex’ de Neymar ficou rendida ao galã, depois de terem gravado a primeira cena romântica em que trocam beijos apaixonados numa cascata.



"Na hora de gravar, Marquezine nem se importou com a temperatura. Pelo contrário: chegou a dizer que a água estava quente", pode ler-se no artigo que acrescenta que Bruna não tem "escondido o encantamento por Fidalgo".