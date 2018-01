Bruna Marquezine faz declaração de amor a Neymar

Atriz e futebolista reataram a relação.

O amor está no ar e quem o diz é Bruna Marquezine. A atriz não poupou nas palavras e declarou-se ao namorado Neymar esta quarta-feira. Na conta de Instagram, a brasileira colocou um excerto de um texto no qual revelou todo o amor que sente pelo jogador.

Para a brasileira meras palavras não eram suficientes para descrever o sentimento que nutre pelo futebolista do Paris Saint-German e, por isso, apoiou-se num pequeno texto de Caio Fernando Abreu, jornalista e escritor brasileiro. "Amo-te", finalizou.

"Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa", transcreveu.

Bruna Marquezine, de 22 anos, e Neymar, de 25, assumiram a relação nos últimos dias de 2017. Após algum tempo separados, o casal resolveu viajar até à ilha Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, no Brasil, na companhia de alguns amigos próximos.

A intérprete de Catarina na novela "Deus Salve o Rei", da TV Globo, põe assim um ponto final aos rumores que tem surgido na imprensa sobre uma possível relação amorosa com o ator português José Fidalgo, com quem contracena no pequeno ecrã.