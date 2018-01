Presidente leonino deu entrada no Hospital Curry Cabral na passada terça-feira.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Bruno de Carvalho, de 45 anos, começou a semana no bloco operatório. Segundo oapurou, o presidente do Sporting foi operado, na passada terça-feira, a uma hérnia no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, numa cirurgia que já estava planeada.